Oljeprisen faller kraftig

Ved 20-tiden er Brent-oljen ned 3,58 prosent til 26,41 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er ned 7,19 prosent til 22,73 dollar fatet.



Frykt for enda lavere etterspørsel

Det internasjonale energibyrået (IEA) melder at oljeetterspørselen kan falle med så mye som 20 millioner daglige fat, tilsvarende 20 prosent av total etterspørsel.

«Bekymringene rundt forventet etterspørsel etter olje blir verre for hver dag som går» , sa John Kilduff, partner i Again Capital ifølge Reuters.

Oljeprisfallet ble ytterligere forsterket av at det amerikanske energibyrået vraket planen om å kjøpe store mengder egenprodusert olje til strategiske lagre, ettersom økonomisk støtte til dette ikke ble inkludert i hjelpepakken.

Flytting og kutt for oljegiganter

Med en etterspørsel som svekkes for hver dag som går og et tilbud som øker, ser fremtiden mørk ut for oljeindustrien. Fallende etterspørsel har blant annet medført at flere raffinerier har sett seg nødt til å flytte produksjon fra Texas til Thailand for å kutte kostnader.

Videre har store globale aktører som Chevron, Total og Royal Dutch Shell kuttet kostnader med rundt 20 prosent. Brasils Petrobras har kuttet den daglige produksjonen med 100.000 daglige fat som har medført utsettelse av utbytte og kutt i investeringsplanen for 2020.

Ingen tegn til fred innad i OPEC+

Hos OPEC+ landene har det vært full rulle siden Saudi Arabia erklærte priskrig tidlig i mars. Innen mai skal Saudi Arabia være i stand til å produsere 10 millioner daglige fat. Oljeprisen har siden starten av mars falt med nesten 50 prosent.