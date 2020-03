Oljeprisen til nytt bunnivå

Ved 20-tiden er Brent-oljen ned 4,94 prosent til 25,04 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er ned 3,98 prosent til 21,70 dollar fatet.



Fallende etterspørsel

Til tross for omfattende stimulerende tiltak fra sentralbanker og økonomier over hele verden fortsetter oljeprisen ned som følge av frykt for etterspørselskollaps fremover.

«Vi er tomme for ammunisjon, myndighetene har brukt opp alle kulene sine denne uken, så neste uke er oljemarkedet på egenhånd» , sa Bob Yawger, sjef for energi futures hos Mizuho ifølge Reuters.

Sjef for det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol uttalte torsdag at global oljeetterspørsel kan falle med så mye som 20 prosent som følge av at 3 milliarder mennesker befinner seg i lockdown som følge av coronaviruset. Videre håpet Birol at store internasjonale aktører som Saudi Arabia kan hjelpe til å stabilisere markedet.

Ingen tegn til samtaler

Saudi Arabia har fredag meldt om at de foreløpig ikke befinner seg i samtaler med Russland vedrørende å stabilisere markedet.

«Vi har våre tvil til hvorvidt Saudi Arabia vil slutte priskrigen», sa analytiker hos Commerzbank, Eugen Weinberg.

Samtidig meldes det om at Saudi Arabia sliter med å finne kjøpere til oljen på grunn av svikten i etterspørsel. Saudi Arabia skal etter rapportene kunne produsere opptil ti millioner daglige fat mot slutten av neste måned. Til sammenligning ligger dagens Saudi-produksjon på rundt syv millioner daglige fat.