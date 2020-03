Kraftig fall i aktive rigger i Nord-Amerika

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viser at det fredag var 782 rigger i drift. Det er hele 88 færre enn uken før, og 312 færre enn på samme tidspunkt året før.

I USA falt antallet aktive oljerigger med 40 til 624, mens antallet aktive gassrigger falt med fire til 102. I Canada falt antallet aktive oljerigger med 34 til 18, mens antallet aktive gassrigger med ti til 36.

I Mexicogulfen falt antallet aktive rigger med én til 18.

Riggtellingen blir sett på som en tidlig indikator på fremtidig oljeproduksjon. Oljeetterspørselen faller nå kraftig som følge av lavere økonomisk aktivitet. Flere analytikere har talt for at oljeetterspørselen kan falle så mye som 20 millioner fat per dag under coronakrisen. Det tilsvarer om lag 20 prosent av verdens daglige oljeforbruk.

Mange oljeselskaper kutter også nå kraftig i investeringene etter krakket i oljeprisen.