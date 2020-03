Tror på oljepris under 20 dollar

Den tidligere hedgefondforvalteren uttalte til CNBC fredag at han tror på fortsettelse i oljeprisfallet som følge av den sviktende etterspørselen og tilbudssjokket forårsaket av blant annet Saudi Arabia.

«Jeg tror oljeprisen faller under 20 dollar fatet», sa Cramer.

WTI-oljen må falle rundt ni prosent fra dagens nivåer for å falle under 20-tallet, brent-oljen må fra dagens nivå falle omtrent 20 prosent for å falle under 20 dollar.

Dramatisk fall

Oljeprisen har rast siden januar, og prisen per fat for WTI- og Brent-olje har falt henholdsvis 63 og 65 prosent siden tidlig januar. Etterspørselen etter olje har falt dramatisk som følge av coronaviruset. Sjef i det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol uttalte tidligere denne uken at epidemien reduserer etterspørselen med 20 prosent som følge av at flere land har blitt tvunget til å innføre lookdowns.

På toppen av en sviktende etterspørsel, pågår det i tillegg en priskrig mellom OPEC og allierte, hovedsakelig ledet av Saudi Arabia og Russland. Saudi Arabia har økt oljeproduksjonen kraftig etter at partene feilet med å komme til enighet rundt nye produksjonskutt tidligere denne måneden.

Delaktig i nylig kollaps

Flere strateger på Wall Street, blant dem Morgan Stanleys Mike Wilson, mener at den nylige kollapsen i aksjemarkedet ikke alene skyldes coronaviruset, og at oljepris-fallet er en større forklarende årsak enn mange tror.