Anbefaler kjøp av BW Energy

Meglerhuset skriver i en analyse på mandag at de mener at BW Energy-aksjen er verdt 33 kroner pr. aksje. De mener at energiselskapet er godt posisjonert for en lengre periode med lav oljepris, og ser en stor oppside hvis brent-prisen stiger til et nivå på rundt 50 dollar, skriver TDN Direkt.

– Med en overlegen balanse, attraktive eiendeler og 60 prosent oppside i prising sammenlignet med sine næreste sammenlignbare selskaper setter vi BW Energy som ett av våre toppvalg, skriver Pareto i analysen.