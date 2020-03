Kutter 300 mill. dollar

Devon Energy kutter 300 millioner dollar i budsjettet for driftsinvesteringer for i år. Med de seneste justeringene planlegger Devon å bruke 45 prosent mindre enn det de originalt hadde sett for seg, før covid-19-viruset lammet verdensøkonomien.

Det amerikanske oljeselskapet hadde i utgangspunktet planlagt å bruke 1,8 milliarder dollar på driftsinvesteringer i 2020. Men nedjusterte det tallet med 500 millioner dollar for noen uker siden, før de nå altså justerer investeringene ned ytterligere med 300 millioner.