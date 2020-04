24. oktober 2018 ble North Energy varslet av Oljeskattekontoret (OSK) om mulige endringer av skatteposter fra årene 2014 og 2015.

Ifølge en børsmelding torsdag har North Energy i dag mottatt et brev fra OSK om at samtlige utestående skattesaker er lukket, og at innmeldte opplysninger aksepteres uten endringer.

North Energy steg 3,3 prosent til 1,00 kroner på Oslo Børs torsdag.