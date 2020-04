Nytt kraftig fall i aktive oljerigger i Nord-Amerika

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viser at per dags dato er 705 rigger i drift. Det er 77 færre enn for en uke siden, og 388 færre enn på samme tidspunkt i fjor.

På to uker har antallet aktive rigger falt med hele 165.

I USA falt antallet aktive oljerigger med 62 til 562, mens antallet aktive gassrigger falt med to til 100. I Canada ble antallet aktive oljerigger halvert til ni, mens antallet aktive gassrigger falt med fire til 32.

I Mexicogulfen er antallet aktive rigger uendret til 18.

Riggtellingen blir sett på som en tidlig indikator på fremtidig oljeproduksjon.

Ved 19-tiden er Brent-oljen opp 9,89 prosent for dagen til 32,69 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 9,33 prosent til 27,02 dollar per fat.

Oljeprisen har styrket seg kraftig det siste døgnet på håp om at Saudi-Arabia og Russland skal komme til enighet om et stort produksjonskutt for å stabilisere oljemarkedene. Opec og samarbeidspartnere planlegger et hastemøte på mandag.

Det har blitt spekulert i produksjonskutt opp mot 10 millioner fat per dag, men ingenting har blitt bekreftet. Opec-kilder sier til flere medier at kuttene vil avhenge av innsats fra USA og andre land utenfor Opec+. Dette vil uansett være mindre enn det kraftige etterspørselsfallet som følge av coronaviruset.