Pareto Securities tror på Brent-pris på 18 dollar i andre kvartal

Oljeprisen har styrket seg om lag 30 prosent det siste drøye døgnet etter at Donald Trump på Twitter skrev at Saudi-Arabia og Russland ville bli enige om et produksjonskutt på 10-15 millioner fat per dag.

Kort tid etterpå ble det klart at Saudi-Arabia ville kalle inn til et hastemøte på mandag med Opec og samarbeidspartnere for å diskutere en ny samarbeidsavtale.

Det har blitt spekulert i produksjonskutt opp mot 10 millioner fat per dag men ingenting har blitt bekreftet. Opec-kilder har sagt til flere medier at kuttene vil avhenge av innsats fra USA og andre land utenfor Opec+, deriblant Norge.

Oljeanalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities mener på bakgrunn av dette at det er lite sannsynlig med et stort nok koordinert produksjonskutt som kommer tidsnok til å forhindre ytterligere svekkelse av oljeprisen.

- Oljeprisene vil fortsette å falle i andre kvartal for å tvinge frem umiddelbare produksjonsnedleggelser mens etterspørselsfallet overvelder tilbud/etterspørselsbalansen, skriver hun i en analyse.

Analytikeren mener samtidig at et suksessfullt produksjonskutt på 10-15 millioner fat per dag vil kunne legge et gulv for Brent-prisen på 30-35 dollar per fat når markedet har vært gjennom det verste etterspørselsfallet, og legger til at her betyr timing alt.

- Hvis endringene skjer raskt vil markedet ha bygget mindre oljelagre å komme seg gjennom, og vi kunne økt prisutsiktene våre for de senere kvartalene, skriver hun videre.

Pareto Securities sitt anslag for Brent-prisen forblir på 18 dollar per fat i andre kvartal og 25 dollar per fat i tredje kvartal.