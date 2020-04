Arabere hamstret Equinor-aksjer

En oljepris på bunnivå og store spekulasjoner om kutt i utbytte og tilbakekjøpsprogram forhindret ikke at Equinor steg godt over 140 kroner på Oslo Børs i forrige uke. Oljeaksjen hadde da lagt bak seg en oppgang på 40 prosent.

Mandag kom svaret på hvorfor. Aksjonærlister viser at JP Morgen Chase Banks filial i Saudi Arabia har hamstret 14,5 millioner Equinor-aksjer til en verdi av 2 milliarder kroner, og eier 0,43 prosent av asjene i selskapet.

Aksjonærlister oppdatert onsdag i forrige uke viser at investoren bare siste dag kjøpte 6,5 millioner aksjer.

Påfølgende dag, torsdag steg også Equinor markant på Oslo Børs og nådde en notering så høyt som 143,85 kroner. Finansavisen er ikke kjent med om saudiaraberen bidro til å presse opp kursen også da.

Shell, Total, ENI også

Investoren som står bak kontoen var ikke blant de 30 største eierne, men plutselig hadde Equinor fått en ny eier som 12. største aksjonær.

Men Equinor var ikke den eneste oljeaksjen som steg kraftig i forrige uke. Også Shell og Total hadde kursoppgang på 40 til 60 prosent. Mens Shell gikk fra en bunn på 11 og opp til 17, steg Totalt fra en bunn på 22 til en topp på 36.

I både Shel og Total, samt også i ENI, har den samme JP Morgan-kontoen i Saudi Arabia hamstret aksjer.

Spekulasjon om kutt

Kjøpet i Equinor skjedde på tross av at flere analytiker mener det vil komme kutt i utbytte og tilbakekjøpsprogram.

– Selv om oljeprisen skulle tilsi at man kan betale utbytte, så ville ikke jeg ha betalt utbytte nå. Det skyldes at man da øker gjeldsgraden så mye at aksjonærene likevel ikke vil like det, sier en oljeanalytiker Finansavisen har vært i kontakt med.

Lørdag uttalte oljeanalytiker Christian Yggeseth i Danske Bank at også han var skeptisk til om Equinor kunne gjennomføre tilbakekjøpsprogram og utbytte.

«Vi har vært skeptiske til bærekraften i tilbakekjøpsprogrammet. Vi tror det kommer et utbyttekutt der. De har ikke kommunisert noe rundt utbyttet. Noen gambler på at de holder utbyttet og Equinor evner det bedre enn andre».