Siemens skiller ut eget energiselskap

Siemens skiller ut energiavdelingen sin Siemens Gas and Power til et eget selskap som skal hete Siemens Energy. Det nye energiselskapet vil rette seg mot bedriftsmarkedet, og vil bli et av verdens største energiselskaper med nesten 90.000 ansatte, en ordrereserve på 70 milliarder

FERSK SJEF: Christian Bruch, Siemens Energy. Foto: Siemens Energy

euro og en omsetning på 27 milliarder euro. I Norge vil den ferske energikjempen ha 1.200 ansatte og en omsetning på mellom 3 - 3,5 milliarder kroner.

Internasjonalt vil selskapet bli ledet av Dr. Christian Bruch, og etter planen vil selskapet bli børsnotert 1. oktober.

Elektrifisering av plattformer

Den norske avdelingen vil få det globale ansvaret innad i konsernet for offshore og subsea. Adm. direktør for Siemens Energy Norge, Bjørn Einar Brath, som kom tilbake til Siemens i 2018 etter å ha vært ledet Minox Technology i fem år, tror det nyopprettede selskapet vil passe godt inn i det norske energimarkedet.

– Siemens Energy Norge har blant annet tung kompetanse på kraft- og energistyringssystemer til skip og offshore, og er verdensledende på elektrifisering av olje- og gassplattformer. Her kan vi bidra med løsninger som er både bærekraftige og lønnsomme, sier Brath.

FERSK SJEF II: Bjørn Einar Barth, Siemens Energy Norge. Foto: Siemens Energy

Siemens Energy består i all hovedsak av det som var Gas & Power-divisjonen med hovedvekt innen turbiner og kompressorer. I tillegg overdrar Siemens hele sin eierandel på 67 prosent av vindkraftselskapet SiemensGamesa til Siemens Energy.

Tøff start

Med både en global pandemi og en oljepris som har kollapset har det mildt sagt vært en turbulent start for det ferske energiselskapet, og de ser allerede nå at flere prosjekter kommer til å måtte bli utsatt.

Flere deler av forretningen går fortsatt som normalt, men selskapet forventer likevel noe redusert ordreinngang i tiden fremover.

– Coronaviruset, og særlig oljeprisfallet, gjør at flere prosjekter settes på vent eller skyves på i tid. Mange oljeselskaper har også varslet reduserte investeringer for 2020 og 2021. Hvordan dette vil kunne slå ut for oss er noe vi nå analyserer, men vi ser at det er en økende satsing på lavutslippsløsninger – noe som er viktig for oss, sier Brath til Finansavisen.

– Vi ser særlig økt interesse og aktivitet knyttet til «fjerntjenester» som muliggjør lav- og ubemannede installasjoner, fjernservice, nettkurs, og teknisk support over nett.