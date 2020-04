Oljeprisene faller

Oljeprisene svekker seg tirsdag kveld. Ved 20.30-tiden er Brent-oljen ned 4,50 prosent til 31,80 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 9,80 prosent til 23,72 dollar per fat.

Markedet venter nå på nyheter om et stort produksjonskutt. Det er ventet at verdens største oljeprodusenter vil bli enige om et kutt på torsdag. Riktignok mener mange at dette avhenger av at USA også går med på å kutte.

- Oljeprisene holder seg mens markedet forventer en kuttavtale på 10 millioner fat per dag, eller i det minste nærme 10 millioner fat per dag, sa Harry Tchilinguirian i BNP Paribas til Reuters.

Til tross for et kutt på 10 millioner fat per dag mener mange at oljeprisene vil holde seg lave fremover grunnet det enorme fallet i etterspørselen. Noen mener at den globale oljeetterspørselen har falt så mye som 30 prosent.

Forrige uke skrev oljeanalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities at det var lite sannsynlig med et stort nok koordinert produksjonskutt som kommer tidsnok til å forhindre ytterligere svekkelse av oljeprisen.

- Oljeprisene vil fortsette å falle i andre kvartal for å tvinge frem umiddelbare produksjonsnedleggelser mens etterspørselsfallet overvelder tilbud/etterspørselsbalansen, skrev hun i en analyse.

Ellers venter markedet på morgensdagens lagertall fra USA.