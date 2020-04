Mener oljemarkedet vil hente seg inn igjen

Forrige uke hentet oljeprisen seg inn noe, men er fortsatt på et veldig lavt nivå.

Tirsdag uttalte Dan Brouillette, energiminsteren i USA, at han er trygg på at oljemarkedet vil hente seg inn igjen. Brouillette mener at negativ etterspørsel og lave oljepriser kun er midlertidig og at pilene vil peke oppover etterhvert, melder TDN Direkt.

Uttalelsen kom i forbindelse med fremleggelsen av EIAs Short Term Energy Outlook (STEO) tirsdag

I rapporten EIA la fremla går det fram at USA vil være en nettoimportør av petroleumsprodukter innen tredje kvartal inneværende år og forbli i denne posisjonen i utgangen av 2021.

Energisjefens største fokus er likevel å følge president Donald Trumps direktiv om å starte et lettelsesprogram for energiindustrien. På fredag deltar Brouillette på G20-møtet.