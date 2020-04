Kraftig økning i USAs oljelagre

Råoljelagrene i USA økte med 15,2 millioner fat i forrige uke, til 484,4 millioner fat, viser tall fra EIA, det amerikanske energidepartementets statistikkfløy.

Det er den største lagerøkningen noensinne, ifølge Reuters.

Nivået ligger 2 prosent over det femårige gjennomsnittet for denne tiden på året, opplyses det.

Ifølge MarketWatch var det blant analytikere ventet en lagerøkning på 8,4 millioner.

Råoljelagrene i USA er dermed blitt økt i 11 uker på rad.

Lavere produksjon

Selve oljeproduksjonen i USA derimot, går nedover.

EIA-tallene viser en nedgang på 600.000 fat pr. dag til 12,4 millioner fat pr. dag i uken som ble avsluttet 3. april.

Økningen i bensinlagrene rapporteres til 10,5 millioner fat i forrige uke, og de ligger nå rundt 10 prosent over det femårige snittet. Destillatlagrene sank med 0,5 millioner fat, til et nivå 12 prosent under femårssnittet for denne tiden på året.

Tirsdag kveld rapporterte American Petroleum Institute om en økning i råoljelagrene på 11,9 millioner fat i forrige uke, mens bensinlagrene viste et hopp på 9,4 millioner og destillatlagrene en nedgang på 0,2 millioner fat, ifølge TDN Direkt.