Oljeprisen stiger kraftig i forkant av OPEC-møte

Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 4,24 prosent til 33,22 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 8,76 prosent til 25,70 dollar per fat.



Morgendagens videokonferanse

Oljeprisen rykket kraftig til etter at Bloomberg rapporterte at OPEC og allierte planlegger med omfattende kutt på 10 millioner daglige fat. Oljeprisen reagerte momentant opp åtte prosent. Markedet både tror og håper at morgendagens videokonferanse mellom OPEC og allierte vil få et mer heldig utfall en sist partene møttes for å diskutere kutt. Samtalene i mars førte til priskrig etter at alle eksisterende kutt på daværende tidspunkt ble hevet.

«Morgendagens ekstraordinære møte er eneste lyspunkt i horisonten for oljeprisen, ingen vil posisjonere seg short i forkant av det som kan vise seg å bli en positiv overraskelse fra OPEC og allierte» , sa Bjørnar Tonhaugen hos norske Rystad Energi til Reuters.

Kraftig økning i oljelagrene

Oljeprisen falt noe tilbake i onsdagens handel etter at tallene fra råoljelagrene i USA ble lansert. Råoljelagrene i USA økte med 15,2 millioner fat i forrige uke, til 484,4 millioner fat, viser tall fra EIA, det amerikanske energidepartementets statistikkfløy. Det utgjør den nest største lagerøkningen noensinne.

Avhengig av kutt

Oljeprisen har stupt siden utbruddet av coronaviruset som følge av lavere etterspørsel og den pågående priskrigen mellom Saudi Arabia og Russland. Brent-oljen falt 30. mars til 21,65 dollar, sitt laveste nivå siden 2002. Markedet er derfor helt avhengige av nye produksjonskutt dersom oljeprisen skal klare å holde seg noenlunde stabil i tiden fremover.

Om det blir en avtale i morgen er ifølge kilder innad i OPEC fortsatt avhengig av hvorvidt USA bidrar. Trolig kommer også Washington til å bidra ettersom amerikanske oljeaktører i verste fall risikerer konkurs hvis dagens prisnivå vedvarer. I går varslet oljegiganten Exxon om at de vil kutte 30 prosent i investeringsbudsjettet grunnet dagens markedssituasjon.