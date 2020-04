Oljeprisen til værs etter rykter om enighet

Opec, anført av Saudi-Arabia, og oljekartellets samarbeidsland, inkludert Russland, har torsdag hatt videomøte vedrørende kutt i oljeproduksjonen, og da det kom rapporter om en avtale om et produksjonskutt på opp mot 20 millioner fat pr. dag, steg oljeprisene kraftig.

Ifølge Reuters meldte Opec- og Russland-kilder at uoverenskommelser var lagt til side, og at det var oppnådd «en global avtale».

Brent-oljen var i 17-tiden over 35 dollar fatet, opp over 7 prosent for dagen. WTI-oljen steg 8,1 prosent til 27,12 dollar fatet, men var på det meste opp over 12 prosent.

20 millioner ikke nok?

Den globale etterspørselen har imidlertid sunket med opp mot 30 millioner fat pr. dag, som følge av coronaviruset, og finansgiganter som Goldman Sachs og UBS har antydet at kutt på 15–20 millioner fat pr. dag ikke vil være nok for oljeprisen, og har varslet oljeprisfall til 20 dollar eller lavere.

Da det så kom rapporter fra Opec-konferansen torsdag om kutt på bare 10 millioner fat pr. dag, ble all oljeprisoppgangen reversert.

Brent-oljen var nede på 33 dollar, men er i 19-tiden rundt 33,60 dollar, og dermed uendret inneværende dag.

Da Oslo Børs stengte for påsken onsdag, sto Brent-oljen i cirka 32 dollar fatet.

Stabilisering

Målet med møtet mellom Opec og samarbeidslandene (Opec+) er å stabilisere oljemarkedet, som har stupt i vinter på grunn av etterspørselssvikten og priskrig mellom Russland og Saudi-Arabia.

Før møtet var det forventninger om kutt på mellom 10 og 15 millioner fat pr. dag, etter at USAs president Donald Trump hadde forventninger om et slikt kutt etter samtaler med president Vladimir Putin i Russland og kronprins Mohammed bin Salman i Saudi-Arabia.

USA må med?

Ifølge Reuters har både Saudi-Arabia og Russland signalisert at en avtale vil avhenge av at også USA reduserer oljeproduksjonen.

Det er imidlertid ennå ikke kjent om USA er med på kuttavtalen som skal være oppnådd i dag.

Onsdag viste nye tall fra amerikanske energimyndigheter en reduksjon i USAs oljeproduksjon.

Nedgangen ble rapportert til 600.000 fat pr. dag, til 12,4 millioner fat pr. dag, i uken som ble avsluttet 3. april.