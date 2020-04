Epidemien byr på vanskeligheter i fornybar energi

På verdensbasis nådde fornybar energi en total kapasitet på 2.537 gigawatt (GW) innen utgangen av fjoråret, en økning på 176 GW siden 2018, men virusutbruddet fører til usikre utsikter for 2020.

Vind og sol på toppen

Ifølge en rapport fra the International Renewables Energy Agency (IRENA) utgjorde vind og sol 90 prosent av økningen, mer presist, henholdsvis 98 og 60 GW hver. Geografisk kom 54 prosent av tilført kapasitet gjennom 2019 fra Asia.

Tror på brems

Flere tror på en brems i nyinstallasjoner som følge av virusutbruddet, og konsulentselskapet Wood Mackenzie nedjusterte sine estimater for nyinstallasjoner innen sol til 106,4 GW, fra tidligere 129,5 GW. Det tilsvarer et fall på 18 prosent sammenlignet med nivået før virusutbruddet. Markedet for fornybar energi opplever også sterkere konkurranse enn på lenge fra mer fossile energikilder grunnet en historisk lav oljepris.

Usikkert år i vente

2020 ser ut til å by på en rekke utfordringer innen sektoren, mange direkte som følge av coronaviruset som har forstyrret verdikjeder og tvunget fabrikker til å stenge. Tirsdag utsatte danske Vestas, en sentral aktør innenfor vind guidingen for 2020 grunnet forstyrrelser påført av coronaviruset innen produksjon, installasjon og i verdikjeden generelt.

«Situasjonen endrer seg daglig, og våre ansattes evne til å tilpasse seg raskt har vært en nøkkel for å levere i tråd med forventning gjennom første kvartal», uttalte sjef for Vestas, Henrik Andersen.