Saudi-Arabia taper stort på kuttavtale – ventes å gå til gjeldsmarkedet

STATSKASSESMELL: En analytiker estimerer overfor Reuters at opp mot 40 milliarder dollar kan glippe for den saudiarabiske statskassen med påskens avtale om oljeproduksjonskutt, basert på en oljepris på 40 dollar fatet. Nå ligger Brent-oljen på drøyt 30 dollar. Her en saudiarabisk trader. Foto: NTB Scanpix