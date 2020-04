Nok en uke med færre rigger i drift i Nord-Amerika

Baker Hughes sin riggtelling for Nord-Amerika viser at det per dags dato er 559 rigger i drift. Det er 78 færre enn forrige uke, og hele 519 færre enn på samme tidspunkt i fjor.

I USA falt antallet aktive oljerigger med 66 til 438, mens antallet gassrigger falt med syv til 89. I Canada økte antallet aktive oljerigger med én til syv, mens antallet gassrigger falt med seks til 23.

I Mexicogulfen falt antallet aktive rigger med én til 17.

Riggtellingen blir sett på som en tidlig indikator på fremtidig oljeproduksjon.

Ved 19-tiden er Brent-oljen ned 0,35 prosent til til 28,38 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 7,30 prosent til 18,35 dollar per fat.

Som årsak til prisfallet peker Reuters blant annet på svake økonomiske tall fra Kina tidligere fredag. Den kinesiske BNPen falt med 6,8 prosent på årsbasis i første kvartal. På forhånd var det ventet et fall på 6,5 prosent.

Samtidig får oljeprisene noe støtte av at den amerikanske økonomien ligger an til å åpne opp raskere enn mange hadde ventet.

- Gjenåpningen skjer mye raskere enn noen forventet, og blir derfor tatt godt imot av både oljepriser og aksjemarkeder, sa en markedsstrateg til Reuters.