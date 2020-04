Saudi-Arabias oljeeksport til USA firedoblet siden februar

Oljeeksporten fra Saudi-Arabia til USA mer enn doblet seg fra februar til mars, og har doblet seg enda en gang de to første ukene i april, skriver CNBC.

I februar eksporterte Saudi-Arabia i gjennomsnitt 366.000 fat per dag til USA, men satellittsporing av supertankere (VLCC) viser at det i snitt har blitt eksportert 1,46 millioner fat per dag fra Saudi-Arabia til USA de første to ukene av april.

Mesteparten av oljelastene gikk til havner i gulfen, men noe gikk også til California, ifølge CNBC.

Økningen i eksporten kommer samtidig som en av de mest dramatiske hendelsene noensinne i oljemarkedet. Rekordhøy produksjon fra verdens største oljeprodusent, samtidig som oljeetterspørselen kollapset som følge av coronaviruset.