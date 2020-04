Ribsen bytter beite

Bjørn Thore Ribsen blir ny VP Field Development & Projects i Vår Energi. Der skal han lede utbyggingsprosjekter i tiden fremover, skriver Vår Energi i en pressemelding.

Ribsen vil blant annet få ansvaret for Balder X-prosjektet. Som er et prosjekt som går ut på oppgradering og levtidsforlengelse av Balder- og Ringhorne-feltet, og som har en investeringsramme på over 20 milliarder kroner.

Ribsen kommer fra stillingen som Senior Vice President Drilling & Wells i Aker Energy, og har i over 25 år jobbet med internasjonal olje- og gassvirksomhet.