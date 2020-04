dette vil påvirke oslo børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner ned 1,3 prosent, eller innenfor intervallet [-1,6, -1,1] prosent tirsdag.

Europeiske futures faller. FTSE 100 ser ut til åpne over 100 poeng ned til 5.690 i tidlig handel, mens tyske DAX ligger an til et fall på 185 poeng til 10.466.

Amerikanske futures peker i skrivende stund mot et fall på nesten 200 poeng fra start i dagens handel.

En oljestøkk

Gårsdagens utvikling i USA, der WTI-oljen dundret i minus, har satt en støkk i investorene.

Coronaviruset preger naturligvis alt som skjer, og kollapsen i etterspørselen etter olje har nå medført en så stor mangel på lagerkapasitet at oljeselskaper i enkelte tilfeller har betalt for å kvitte seg med oljen.

WTI-oljen falt til rekordlave minus 40 dollar fatet. Den som i går godtok å kjøpe olje som blir fysisk levert i mai, fikk 40 dollar per kjøpte fat.

Samtidig er det verdt å merke seg at WTI-oljen rullerer i disse dager kontrakt fra mai til juni. Juni-kontrakten går tirsdag morgen for 21,35 dollar fatet, opp 4,5 prosent i dagens handel.

Mai-kontrakten har for øvrig snudd i pluss i asiatisk handel tirsdag.

Brent-oljen faller 1,1 prosent til 25,28 dollar fatet, og er ned fra rundt 26,60 dollar fatet da Oslo Børs stengte i går.

Bredt Asia-fall

Wall Street falt på bred basis mandag, og Asia-børsene fortsatte tirsdag der USA-børsene slapp.

I Tokyo falt Nikkei 2,1 prosent til 19.262,25, mens den bredere Topix-indeksen endte ned 1,2 prosent til 1.415,14.

I Shanghai falt large cap-indeksen CSI 300 1,7 prosent og Shanghai Composite 1,4 prosent.

Hang Seng i Hongkong gikk tilbake 2,2 prosent, mens Kospi-indeksen i Sør-Korea gikk i rødt med 1,5 prosent.

Mer om Asia-børsene her.

Kim-rykter

CNN siterte tidligere tirsdag en ikke-navngitt amerikansk tjenesteperson på at Nord-Koreas president Kim Jong-Un skal være alvorlig syk etter en operasjon.

Sør-Korea har ifølge Reuters ingenting å bekrefte, og vet ikke om at noe spesielt pågår i Nord-Korea.

Vi tar til slutt med at hovedindeksen på Oslo Børs endte ned én prosent til 740,90 mandag, etter en sterk sluttspurt. Mowi utmerket seg ved å falle 6,7 prosent etter et resultatvarsel.