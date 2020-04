Nel-datter med ny hydrogenkontrakt

Nel Hydrogen Electrolyser AS, et datterselskap av Nel, har inngått en rammeavtale for levering av opptil 60 megawatt (MW) med elektrolysører til Lhyfe Labs SAS i Frankrike, går det frem av en børsmelding tirsdag.

– Vi er stolte over å være førstevalget for Lhyfe og er glade for å se at de langsiktige utsiktene for hydrogen forblir positive tross dagens utfordringer, sier Jon André Løkke, adm. direktør i Nel.

Rammeavtalen følger en tidligere kjøpsordre på en million euro i mars 2020, som vil bli brukt til å produsere grønn hydrogen for en flåte med busser i Bouin i Frankrike.

Avtalen dekker ytterligere 20 elektrolysører, tilsvarende rundt 60 MW, som er til hensikt å bli kjøpt over de neste fire årene under lignende betingelser, opplyses det.

Den første elektrolysøren vil bli installert i tidlig 2021 ved siden av en vindfarm i Bouin, 50 kilometer sørvest for Nantes i Frankrike.