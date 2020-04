Oljeprisen faller tilbake

Oljeprisene faller noe tilbake torsdag kveld. Ved 20-tiden er Brent-oljen med levering i juni opp 3,23 prosent til 21,40 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 17,44 prosent til 16,81 dollar per fat. Til sammenligning kostet Brent-oljen 22,51 dollar ved børsslutt i Oslo, mens WTI-oljen kostet 17,84 dollar per fat.

Etter et kjempefall i prisene tidligere denne uken begynte oljeprisene å stige onsdag ettermiddag da president Donald Trump skrev på Twitter at han beordret USAs marine til å senke iranske båter dersom de trakasserer amerikanske marinefartøy.

- Dette bygger opp spenningene igjen mellom USA og Iran. Gitt den situasjonen vi har i oljemarkedet, er det imidlertid vanskelig å se for seg at dette gir varig støtte til markedet, med mindre situasjonen eskalerer ytterligere, sier Warren Patterson i ING, til Reuters.

Ifølge nyhetsbyrået har oljemarkedet også blitt løftet torsdag av at Kuwait allerede har begynt å iverksette produksjonskuttene som i utgangspunktet skulle begynne 1. mai.