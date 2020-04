Oljeprisen fortsetter innhentingen

Ved halv ni tiden er Brent-oljen opp 2,16 prosent til 21,79 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er opp 3,21 prosent til 17,03 dollar fatet.

Turbulent uke

Oljemarkedet er i ferd med å legge bak seg en turbulent uke etter at prisen på amerikansk råolje mandag ble negativ for første gang noensinne. Brent-oljen falt på sin side til sitt laveste i løpet av de siste to tiår.

Lagrene fylles raskt

Oljelagre over hele verden er i ferd med å fylles opp raskt, noe som kan medføre at OPEC og allierte må se seg nødt til å iverksette nye kutt. OPEC og allierte bestemte tidligere denne måneden å kutte produksjonen med 9,7 millioner daglige fat.

«Til tross for kuttene fra OPEC og allierte, skal oljeprodusenter over hele verden være forberedt på å kutte produksjonen ytterligere» , sa Angolas energiminister, Diamantino Azevedo ifølge Reuters.

Samtidig meldes det om at Russland ser ut til å halvere i eksporten av olje fra havnene i Baltikum og ved Svartehavet. Det fremgår av ferske lasteplaner for tankskip, og kommer som et resultat av kuttene som ble besluttet tidligere denne måneden.

Tror ikke kuttene holder

Ifølge en analyse fra analysebyrået Kpler, kommer ikke kuttene fra tidligere denne måneden til å være nok for å stabilisere oljemarkedet. Oljeetterspørselen har på verdensbasis falt med nesten 30 prosent, og de landbaserte oljelagrene fylles raskt og er allerede fylt til nesten 85 prosent av total kapasitet. Dermed tror Kpler at nye kutt må til for å stabilisere oljemarkedet på kort sikt.

Videre har analytikere antydet at salget av drivstoff i Kina trolig vil ta seg opp i andre kvartal ettersom Kina sakte, men sikkert begynner å returnere til normalen.