Brent-oljen holder seg på 20 dollar

Brent-oljen holder seg rundt 20-dollar fatet mandag kveld.

Ved 20.30-tiden er Brent-oljen ned 8,92 prosent til 20,02 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 24,17 prosent til 13,13 dollar per fat.

Til tross for at flere Opec-land nå begynner å kutte i produksjonen før den opprinnelige startdatoen 1.mai, er overtilbudet i oljemarkedet fortsatt stort.

- Økende oljelagre og svak etterspørsel tynger sentimentet tungt. Oljelagre fortsetter oppbyggingen og amerikanske lagre steg med 15 millioner fat forrige uke, skrev ANZ-analytikere, ifølge TDN Direkt.

Forrige uke var 85 prosent av den landbaserte lagringskapasiteten full, ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået peker også på at noe av dagens fall i oljeprisene kommer av at markedsaktører styrer investeringene sine bort fra juni-kontrakten, for å unngå det som skjedde forrige uke. Like før WTI-kontrakten for mai forrige uke skulle rulleres, ble salgspresset så stort at WTI-prisen ble negativ med 37 dollar.