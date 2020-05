Zenith Energy vil lage ansiktsmasker i England og eksportere til Afrika, der olje- og gasselskapet opererer

Det Afrika-orienterte olje- og gasselskapet Zenith Energy har meddelt at selskapet er i fremskredne samtaler om etablering av en kommersiell virksomhet som skal produsere personlig verneutstyr, spesielt ansiktsmasker, i Storbritannia. Dette i forbindelse med utbruddet av coronaviruset.

Selskapet vil undersøke hvilke former for finansiell assistanse som tilbys av britiske myndigheter når det gjelder etableringen av en produksjonsvirksomhet for beskyttelsesutstyr i Storbritannia.

Zenith Energy er notert på Merkur Market i Oslo og på London-børsen. Det er også notert på kanadiske TSX Venture Exchange, men nylig meldte selskapet at det vil avnoteres herfra.

Vil eksportere masker til Afrika

I første omgang har Zenith til hensikt å eksportere beskyttelsesutstyr som er produsert i Storbritannia, til afrikanske land, og da spesielt land der Zenith opererer.

Senere kan selskapet komme til å etablere produksjonsvirksomhet for beskyttelsesutstyr i nærheten av selskapets olje- og gassproduksjon.

Selskapet opplyser at det har funnet en passende produksjonsfasilitet nord i England og at det er i forhandlinger med flere kinesiske selskaper for levering av utstyr til produksjon av beskyttelsesutstyr.

Zenith venter at selskapet vil bestille produksjonsutstyr med en kapasitet på opptil 50.000 ansiktsmasker pr. dag i løpet av mai. Dette ventes å koste tilsammen rundt 75.000 dollar, som tilsvarer rundt 790.000 kroner.

Desinfiseringsgel i Kongo

17. april meldte Zenith at det var forhandlet frem nye vilkår knyttet til overtagelsen av Anglo African Oil & Gas' datterselskap i Republikken Kongo, Anglo African Oil & Gas Congo, som sitter på en 56 prosents andel i oljefeltet Tilapia.

Nå er Zenith i samtaler med en lokal partner i Pointe-Noire om etableringen av en produksjonsfasilitet for medisinsk desinfiseringsgel. Alt nødvendig utstyr for denne skal være identifisert, og vil bli levert av en italiensk leverandør, opplyses det.

Det er ventet at denne lokale partneren vil stille med produksjonsfasilitet uten kostnader for Zenith. Desinfiseringsgelen skal være myntet på lokalbefolkningen.