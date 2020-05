Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 2,85 prosent til 20,56 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er opp 1,72 prosent til 13,00 dollar fatet. I løpet av dagens handel har et fat brent på det meste blitt omsatt for 21,2 dollar, opp nesten ti prosent fra stengepris mandag.

Håper at etterspørselen tar seg opp

Oljeprisen stiger hovedsakelig på forventning om at etterspørselen skal ta seg opp ettersom flere land letter på restriksjonene. I Storbritannia har myndighetene uttalt at risikoen for et nytt smitteutbrudd er stor og avventer situasjonen. I USA skal minst 16 stater være klare til å lette på restriksjonene.

«Store svingninger i oljeprisen vil fortsette i de kommende dagene og ukene, men oppsiden ses større en nedsiden fra en oljepris på rundt 20 dollar fatet. På lengre sikt skal oljeprisen opp igjen» , sa Norbert Rücker, analytiker i den sveitsiske banken Julius Baer ifølge Reuters.

Kraftig økning i lagertall

Amerikanske oljelagre steg forrige uke med 15 millioner fat til totalt 518,6 millioner fat, noe som er tett opp mot rekorden på 535 millioner fat. På global basis skal landbaserte oljelagre være fylt til 85 prosent av total kapasitet. Det har resultert i at flere oljeaktører benytter seg av tankskip for å finne plass til å oppbevare oljen.

Rekordtilbud fra OPEC

Oljeproduksjonen fra OPEC nådde i April sitt høyeste siden Desember i 2018, det melder et selskap som følger laste planer for oljetankere. Aktørene innad i OPEC pumper fortsatt olje av fri vilje ettersom kuttene på 10 millioner daglige fat ikke trer i kraft før 1. mai. Russlands energiminister, Aleksander Novak har uttalt at man vil se en stabilisering i oljeprisen når avtalen trer i kraft, men at prisen trolig vil forbli lav en stund ettersom lagrene er fylt til randen.

«Til tross for et panisk forsøk for å få redusert produksjonen kommer markedet til å trenge støtte av nye kutt i produksjonen før en bunn blir nådd». Skrev Jim Ritterbusch, hos Ritterbusch and Associates i en rapport.