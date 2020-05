Regjeringen klare med tiltak for oljebransjen

Olje- og energiminister Tina Bru (H) vil holde en pressekonferanse om de nye tiltakene torsdag klokken 10.30, skriver Dagens Næringsliv.

Etter det avisen erfarer vil tiltakene være en kombinasjon av deler av oljebransjens krav og grønne tiltak.

Norsk olje og gass har foreslått et nytt, midlertidig skatteregime hvor selskaper som investerer på norsk sokkel, som får skattefradrag for hele investeringskostnaden over seks år, skal kunne få det samme fradraget på ett år. Forslaget har fått støtte både fra NHO og LO.