Shell tyr til første utbyttekutt på 80 år

Shell oppnådde et justert nettoresultat på 2,86 milliarder dollar i første kvartal, mot 5,30 milliarder i første kvartal i fjor, viser oljegigantens kvartalsrapport.

Resultatnedgangen, som tilsvarer omtrent en halvering, reflekterer ifølge selskapet lavere realiserte priser for olje, gass og LNG, svakere realiserte marginer innen raffineri og kjemikalier samt lavere salgsvolumer. Nedgangen ble noe motvirket av skatteposisjoner og lavere driftsutgifter.

I forbindelse med resultatutviklingen i kvartalet og usikkerheten knyttet til coronaviruset, har oljegiganten vedtatt det som ifølge Reuters blir selskapets første utbyttekutt på 80 år.

Kutter utbyttet med to tredjedeler

Shell-styret har vedtatt et utbytte på 0,16 dollar pr. aksje for første kvartal. Til sammenligning betalte selskapet 0,47 dollar pr. aksje til aksjonærene for første kvartal i fjor.

Selskapet mener graden av innvirkning coronaviruset har hatt på samfunn, makroøkonomi og råvareprisutsikter mangler sidestykke, og tilføyer at det fortsatt er usikkert hvor lenge de svakere forholdene som pandemien har forårsaket vil vare.



Gitt risikoen for en forlenget periode med økonomisk usikkerhet, svakere råvarepriser, høyere volatilitet og usikre etterspørselsutsikter, mener styret at det ikke er forsvarlig å opprettholde dagens nivå på utbetalingene til aksjonærene.

Lavere realiserte priser

Shells kvartalstall viser forøvrig en total produksjon på 3,72 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag, mot 3,75 millioner i første kvartal i fjor.

Selskapet realiserte i snitt 46,53 dollar pr. fat i priser for sine flytende produkter, mens realisert gasspris oppgis til 4,31 dollar fatet.

Tilsvarende priser i første kvartal i fjor var henholdsvis 57,42 dollar fatet og 5,37 dollar fatet.