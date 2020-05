EAM Solar og driftsselskapet Energeia har omsider sluttført salget av solparker

EAM Solar har torsdag meddelt at salget av kraftverkene Varmo og Codroipo er sluttført, og at Energeia har mottatt oppgjør for salget.

Tidligere i april meldte selskapet at Energeia hadde oppnådd en avtale om salg av kraftverkene for 20 millioner euro, før skatt og transaksjonskostnader. Det utgjør drøyt 220 millioner kroner.

Selv solgte EAM Solar dem til Energeia i august i fjor for å sikre sine egne finanser, hvorpå Energeia ville undersøke mulighetene for enten å refinansiere eller selge anleggene.

Mens EAM Solar er et rent investeringsselskap uten ansatte, er det Energeia som besørger den daglige driften og den strategiske utviklingen i selskapet.

Flere detaljer senere

I henhold til en aksjeavtale mellom EAM Solar og Energeia fra 15. august 2019, skal EAM Solar ha 75 prosent av realisert salgsverdi som overstiger cirka 17 millioner euro, etter at transaksjoner, skatter og annet er trukket fra.

EAM Solar opplyser at flere detaljer om transaksjonen og hvordan den påvirker selskapets finanser vil bli gitt når selskapet kommer med regnskapet for første kvartal 19. mai.

EAM-sjefen, Sundt og Hagen

Energeia står oppført som tredje største eier i EAM Solar med 9,5 prosent av aksjene.

Energeia kontrolleres på sin side av EAM Solar-sjef Viktor E. Jakobsen og investeringsselskapet Sundt, med søsknene Helene og Christian Sundt i spissen.

Sundt har også 15,4 prosent av aksjene i EAM Solar, som største eier i selskapet. Stein Erik Hagens Canica er nest største EAM-aksjonær med 12,9 prosent.