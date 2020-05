Oljeprisen stiger kraftig

Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 12,06 prosent til 30,48 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er opp 19,13 prosent til 24,29 dollar fatet.



Letter på restriksjoner

Land som Italia, Spania, Nigeria, India og enkelte stater i USA har smått begynt å åpne opp igjen etter lang tid med strenge restriksjoner. Dermed håper oljemarkedet at åpningen går etter planen uten tilbakefall slik at etterspørselen etter drivstoff etterhvert tar seg opp. USAs president Donald Trump er svært glad for den nylige oppgangen i oljeprisen, samtidig hyller han at flere stater tar sikte på å åpne opp igjen for økonomien.

«Trafikken over hele USA har økt de siste dagene» , skriver RBC Capital Markets i en melding ifølge Reuters.

«Vi kommer til å se en kraftig økning i etterspørselen etter drivstoff. Folk er lei av karantene og kjører bare for å kjøre. Samtidig tillater statene at folk etterhvert får returnere til jobbene sine, dermed kommer biler på veiene til å øke i antall fremover», Sa John Kilduff, partner i hedgefondet Again Capital LLC.

Tror oljemarkedet balanseres

Den sveitsiske storbanken UBS skrev tirsdag at lettelsen på restriksjoner vil føre til en balanse i oljemarkedet i tredje kvartal. Banken offentliggjorde også prisestimater og estimerer at et fat brent-olje vil koste 43 dollar mot slutten av 2020, og 55 dollar fatet i midten av 2021. Samtidig melder den amerikanske bankkjempen JP Morgan at overtilbudet i oljemarkedet trolig er nådd og at det verste er forbi.

Flytrafikken ventes fortsatt å bli satt på vent i lang tid fremover, noe som vil tynge etterspørselen etter drivstoff og bremse comebacket til oljeprisen.

Oljejubel på Oslo Børs

På Oslo Børs steg store oljeselskaper som Equinor, Aker BP og DNO henholdsvis 5,20, 6,70 og 4,91 prosent i tirsdagens handel.