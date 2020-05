Aker BP tapte over 400 millioner dollar

Aker BP endte opp med et resultat før skatt på minus 414,3 millioner dollar i første kvartal, tilsvarende hele 4,3 milliarder kroner.

Til sammenligning hadde analytikerne på forhånd ventet et underskudd på 355 millioner dollar.

Omsetningen endte på 872,1 millioner dollar, noe som var bedre enn analytikernes spådommer på 821 millioner.

Produksjonsrekord

Aker BP ga produksjonen et løft i kvartalet, men perioden ble sterkt preget av coronakrisen og oljeprisfallet.

Selskapets produksjon var i perioden på 208,1 tusen fat oljeekvivalenter, mens netto solgt volum endte på 207,5 tusen fat.

«Dette representerer en ny produksjonsrekord for Aker BP, og reflekterer den økte produksjonen fra Johan Sverdrup-feltet. Imidlertid falt selskapets petroleumsinntekter med om lag 20 prosent som følge av vesentlig lavere realiserte olje- og gasspriser», skriver Aker BP, som påpeker at oljeprisfallet delvis ble motvirket av inntekter fra selskapets sikringsprogram.

Nedskrivinger utgjorde i kvartalet 654 millioner dollar. Årsaken var oljeprisfallet, med påfølgende endringer i investeringsplaner og verdivurdering av selskapets eiendeler.

Utbytte

Aker BP-styret har besluttet å utbetale et utbytte på totalt 70,8 millioner dollar, tilsvarende 0,1967 dollar pr. aksje, i mai. Det utgjør en tredjedel av opprinnelig planlagt utbytte i kvartalet.

«Styrets ambisjon er å videreføre dette nivået for årets gjenværende kvartaler, slik at totalt utbytte for året vil utgjøre 425 millioner dollar», skriver selskapet, som imidlertid påpeker at hver utbyttebeslutning vil imidlertid bli gjenstand for en helhetlig vurdering.

Aker BP (Mill. dollar) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 872,11 836,26 Driftsresultat -265,61 286,54 Resultat før skatt -414,30 249,16 Resultat etter skatt -334,73 10,43