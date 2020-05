HERE COMES TROUBLE: Selv om Equinors Johan Sverdrup-felt har svært lave produksjonskostnader, frykter Pareto Securities for selskapets resultater i andre kvartal. Spesielt utenlandssatsingen trekkes frem som tapte penger, selv med en oljepris på 50 dollar pr. fat i første kvartal. Foto: Ints Kalnins