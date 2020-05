Resultatnedgang for Eidsivakonsernet

Eidsivakonsernet hadde et svakere første kvartal i år enn i fjor og leverte et driftsresultat på 1.068 millioner kroner, mot 1.317 millioner kroner i fjor, ifølge kvartalsrapporten torsdag.

Nedgangen er preget av virussituasjonen og nedstengning. Fusjonen mellom nettselskapene Eidsiva Nett og Hafslund Nett til Elvia og samordning av arbeidsprosesser har også krevd mye tid og ressurser.

For å sikre seg i den krevende situasjonen utvidet Eidsiva konsernets trekkfasilitet i februar fra 1,2 til 2,0 milliarder kroner. Kassakreditten ble også økt fra 275 til 500 millioner kroner.

I tillegg hadde nye forutsetninger og beregning av pensjonsforpliktelser en negativ effekt på egenkapitalen etter første kvartal med 367 millioner kroner etter skatt.

Første kvartal er årets viktigste for Eidsiva og resultatet i de øvrige kvartalene forventes å være langt lavere.

Eidsiva (Mill. kr.) 1. kv./2020 1.kv./2019 Driftsinntekter 2.682 2.825 Driftsresultat 1.068 1.317 Resultat før skatt 1.419 1.652

(Tallene i regnskapet for første kvartal 2020 er ikke sammenlignbare med tallene for 1. kvartal 2019. Det er derfor utarbeidet proformatall for driftsresultatet som om dagens konsernstruktur hadde vært gjeldende siden 2019 i tabellen.)