Oljeprisen raser tilbake

Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 0,37 prosent til 29,83 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er ned 0,46 prosent til 23,88 dollar fatet. Oljeprisen har intradag på det meste vært omsatt for så mye som 31,79 dollar fatet, men har siden falt hele seks prosent.

Håp om økt etterspørsel etter drivstoff

Oljeprisen har på ukesbasis steget mer en seks prosent, og er sterkt drevet at forhåpninger om at etterspørselen etter drivstoff skal ta seg opp som følge av at flere land åpner mer og mer opp for økonomien. Samtidig har oljeprisen denne uken fått støtte av produksjonskuttene fra OPEC på ti millioner daglige fat som tok til effekt 1. mai.

«Produksjonskutt og land som åpner opp for økonomien ser ut til gi etterlengtet støtte til oljeprisen» , sa Craig Erlam, senior oljeanalytiker hos OANDA til Reuters.

Stigende import hos Kina

Kina, som var verdens nest største importør av olje i 2019 økte i april oljeimporten til 10,42 millioner daglige fat mot 9,68 millioner daglige fat i mars. Importen for varer generelt var derimot fallende, noe som bekrefter at økonomier rundt om i verden preges av coronakrisen.

I USA fortsatte ledigheten og stige, men mindre aggressivt enn foregående uker. 3,2 millioner søkte forrige uke om ledighetstrygd i USA og dermed har i alt 33 millioner amerikanere søkt om ledighetstrygd siden 21. mars.