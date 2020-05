Investor vurderer å gå tungt inn i Quantafuel

Quantafuel har en «felles forståelse med en strategisk investor» om en stor investering i selskapet.

Investoren er ikke navngitt, men transaksjonen vil resultere i et eierskap på 12-15 prosent av utestående aksjer på fullt utvannet basis. Partene har blitt enige om et verdsettelsesområde over fredagens sluttkurs.

«Avtalen er signert under forståelse og med støtte fra eksisterende strategiske investorer, BASF og Vitol», heter det i børsmeldingen.

Endelig due diligence og beslutningsprosess ventes gjennomført før slutten av juni, fremkommer det.