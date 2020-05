Oljeprisen faller

Ved halv ti tiden er Brent-oljen ned 2,43 prosent til 29,25 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er ned 1,40 til 25,42 prosent.

Oljelagrene falt

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at de amerikanske råoljelagrene falt med 0,7 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det ventet en vekst på 4,1 millioner fat.

Bensinlagrene falt med 3,5 millioner fat mens destillatlagrene økte med 3,5 millioner fat.

Det var ventet at bensinlagrene skulle falle med 2,2 millioner fat og at destillatlagrene skulle øke med 2,9 millioner fat.

Mørkere skyer i sikte

Oljemarkedet har den siste tiden hentet seg bra inn etter at mai-kontraktene på amerikanske råolje bunnet ut og på det verste ble handlet til negativ pris. Oppgangen har kommet i lys av at flere og flere land åpner gradvis opp for økonomien, og investorer håper dermed at etterspørselen etter drivstoff skal ta seg opp.

Onsdag har myndigheter signalisert at det vil ta lang tid før økonomisk aktivitet er tilbake til normalen. Det har medført et fall i risikofylte aktiva som aksjer og olje.

«Det er mørke skyer i markedet som følge av Powells uttalelser. Den var så negativ at det overgikk den positive effekten av fallende amerikanske oljelagre» , sa Bob Yawger, sjef for energi futures i Mizuho til Reuters.