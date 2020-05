IEA venter fortsatt kraftig fall i oljeetterspørselen i 2020

Det internasjonale energibyrået, IEA, er torsdag ute med sin oljemarkedsrapport for mai.

Der fremgår det at estimatene for den globale oljeetterspørselen i andre kvartal er oppjustert med 3,2 millioner fat pr. dag som følge av bedre mobilitet enn ventet i OECD-landene og gradvis gjenåpning av samfunn etter coronavirusutbruddet. Etterspørselen anslås imidlertid fortsatt å ligge 19,9 millioner fat pr. dag under nivåene i fjor.

Andre halvår i år derimot, ventes å bli noe svakere enn tidligere anslått.

Samlet for 2020 estimerer IEA en nedgang i etterspørselen på 8,6 millioner fat pr. dag, en oppjustering på 0,7 millioner fra forrige estimat.

Samtidig påpeker IEA at en gjenoppblomstring av covid-19-smitten er en stor risikofaktor.

«Spektakulært» fall

Når det gjelder de globale oljeforsyningene, ventes disse å falle med «spektakulære» 12 millioner fat pr. dag nå i mai, målt mot forrige måned.

Forsyningene inneværende måned estimeres til 88 millioner fat pr. dag, som vil være det laveste nivået på ni år.

Nedgangen kommer ettersom produksjonskuttene til Opec+ har trådt i kraft, samtidig som land utenfor Opec+-avtalen også gjør store og raske produksjonskutt, som USA og Canada.

For raffineriene ser IEA at den største aktivitetsnedgangen kommer nå i mai, i stedet for april.

Videre estimerer IEA at OECD-landene sitter på oljelagre som er 46,7 millioner fat over det femårige gjennomsnittet, og at disse lagrene, gitt etterspørselsutsiktene, dekker hele 90 dagers etterspørsel.