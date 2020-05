Scatec Solar hentet 1,97 milliarder gjennom betydelig overtegnet emisjon

Etter Oslo Børs' stengetid mandag meldte Scatec Solar i en børsmelding at selskapet hadde engasjert en rekke meglerhus som rådgivere i en rettet emisjon på inntil 12 millioner nye aksjer.

Like over midnatt ble det meldt at emisjonen var i boks allerede klokken 19.20 mandag kveld.

Totalt har Scatec Solar hentet cirka 1,97 milliarder kroner gjennom emisjonen, penger som selskapet vil bruke til finansiering av ytterligere investeringer i fornybar energi.

Rabatt

12 millioner nye aksjer utstedes til tegningskurs på 164 kroner.

Tegningskursen utgjør en rabatt på 1 prosent til ti dagers volumvektet snittkurs for Scatec-aksjen, mens det er 7,1 prosent under aksjens sluttkurs mandag.

Emisjonen var ifølge Scatec Solar betydelig overtegnet.

Selskapet tenker ikke å gjøre noen etterfølgende emisjon rettet mot aksjonærer som ikke deltok nå.

Sjefen deltok for 5 millioner

Konsernsjef i Scatec Solar, Raymond Carlsen, hadde forpliktet seg til å tegne seg for aksjer til 5 millioner kroner i emisjonen, via selskapet Argentos.

Carlsen og Argentos er tildelt 30.487 aksjer i emisjonen, opplyses det. Det tilsvarer tegning for cirka 5 millioner.

Scatec-sjefen vil dermed ha tilsammen 3.018.334 aksjer og 108.637 aksjeopsjoner gjennom direkte og indirekte eierskap.

Aksjene som ble kjøpt i forbindelse med den rettede emisjonen vil være i «lock-up» på 60 dager fra fullføring, med forbehold om visse unntak, ifølge Scatec.

Ingen utvanning for Equinor

Mandag ble det også opplyst at Equinor på visse vilkår hadde varslet deltagelse i emisjonen.

Oljegiganten ville tegne seg for et antall aksjer som tilsvarer eierskapet i Scatec Solar, som er 15,1 prosent.

BNP Paribas, Carnegie, J.P. Morgan Securities, Nordea, SpareBank 1 Markets og Swedbank bisto Scatec Solar i emisjonen. Advokatfirmaet BAHR og Advokatfirmaet Thommessen deltok som juridiske rådgivere.