Regjeringen vil utsette fristen for Ice Groups spektruminnbetalinger

Regjeringen ønsker å utsette fristen for spektruminnbetalinger og Ice Group har, etter dialog med regjeringen, mottatt et forslag om utsatte innbetalinger for planlagte spektrumauksjoner, melder selskapet i en børsmelding tirsdag.

Forslagene er:

Betalingen på 303 millioner kroner fra fjorårets spektrumauksjon på 700 MHz og 2.100 MHz kan bli utsatt fra 1. november 2021 til 1. november 2025.

Spektrumkostnadene som skal betales 1. februar 2021 og 1. februar 2022, kan bli utsatt til 1. februar 2025.

Det kan gi en en positiv likviditetseffekt på ca. 550 millioner kroner for Ice Group.

Endringene som er foreslått er sendt inn til EFTAs kontrollorgan, ESA, for godkjenning i henhold til EØS-avtalen. Godkjenner ESA kan det være visse vilkår og forpliktelser knyttet til forslaget.