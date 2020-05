Oljeprisen faller markant

Ved 20-tiden er Brent-oljen ned 3,08 prosent til 34,95 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er ned 2,56 prosent til 33,05 dollar fatet. Oljeprisen har hentet seg inn siden tidligere på dagen og har på det laveste intradag vært ned så mye som 6,50 prosent.

Kina uten vekstmål i 2020

Oljeprisen har den siste tiden steget kraftig etter at aktiviteten i verden har begynt å starte opp igjen, men oljeprisen faller noe tilbake fredag etter at Kina under folkekongressen annonserte at de ikke vil sette mål for økonomisk vekst i 2020. Nyheten tolkes som at det vil bli færre investeringer tilknyttet infrastruktur i landet og at etterspørselen etter olje følgelig vil falle i verdens nest største økonomi.

«Coronaviruset har satt en stopper for et tiår med kontinuerlig vekst i årlig etterspørsel, og det vil ta tid før vi ser samme tred igjen» , sa Stephen Brennock, megler hos PVM til Reuters.

Spenning mellom USA og Kina

Myndighetene fra fastland-Kina skal igjen prøve å blande seg inn Hong Kongs lovverk. Forrige gang det skjedde førte det til store demonstrasjoner, og USA blandet seg inn for å verne om menneskerettighetene i Hong Kong. Det igjen førte til økte spenninger mellom USA og Kina og markedet frykter en reprise. USAs president Donald Trump har vært ute og uttalt at Washington vil slå hardt ned dersom Kina skulle prøve å ta mer kontroll i byen.

Nedsiden forblir betydelig

Til tross for at oljeprisen har hentet seg kraftig inn siden bunnen er det fortsatt lite som skal til for å sende prisene ned til samme nivå.

«En andre smittebølge kan føre til at land igjen kutter aktiviteten og dermed kan oljeprisen fort sendes ned til mye lavere nivåer, og markedet vet det», sa senior oljeanalytiker Paola Rodriguez Masiu hos norske Rystad Energi.