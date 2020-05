Inntektsfall for staten innen fornybar energi

Staten og kommunene må regne med et betydelig fall i inntektene fra fornybar energi som en følge av coronakrisen. Det kommer frem gjennom en undersøkelse gjort av Vista Analyse for Energi Norge.

Gjennom skatt og utbytte dro offentlig sektor inn 67 milliarder kroner i inntekter fra fornybarselskapene i 2019. I år vil inntektene fall med 25 milliarder kroner, og til neste år vil inntektene være 14 milliarder kroner lavere enn i 2019.

VIL FREMSKYNDE: Knut Kroepelien, adm. direktør i Energi Norge. Foto: Energi Norge

– Dette er alvorlig for mange kommuner, ved siden av tapte skatteinntekter fra øvrig næringsliv og økte kostnader, sier adm. direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Inntektsfallet kommer som følge av at mye av næringslivet i Norge og Europa er stengt ned, noe som har ført til en lavere etterspørsel etter kraft. Samtidig som at tilbudet av rimelig gasskraft har økt, noe som har vært med på å presse prisene ned.

Vil fremskynde investeringer

Energi Norge mener dette er et gunstig tidspunkt for Staten å legge til rette for økte investeringer og flere arbeidsplasser innen vannkraft.

– Det kan kanskje virke som et paradoks å satse på fornybar energi når kraftprisene er så lave. Men mange av vannkraftverkene våre er over 50 år gamle og trenger uansett modernisering. Etter coronakrisen må vi være forberedt på at behovet for kraft øker, etter hvert som elektrifiseringen av samfunnet fortsetter, sier Kroepelien.

Energi Norge vil fremskynde investeringer for 10 milliarder kroner i eksisterende vannkraftverk, og det dobbelte frem mot 2030. Arbeidet vil kreve 12.000 nye årsverk i byggefasen, både i fornybarselskapene og i entreprenørbedriftene, viser beregninger gjort for Energi Norge.