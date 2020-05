Danske Bank tar opp dekning og sier kjøp til BW Energy

Danske Bank Markets har tatt opp dekning på BW Energy-aksjen med kjøpsanbefaling. Kursmålet settes til 29 kroner.

Tirsdag formiddag omsettes aksjen for 16,37 kroner. Meglerhuset ser altså en oppside på 77 prosent.

Danske Bank viser, ifølge TDN Direkt, til at BW Energy har en differensiert lete- og produksjon (E&P)-strategi ved at de kjøper eiendeler som ikke er utviklet, før de utvikles med bruk av FPSOer. Totalt sett skal det redusere risikoen for aksjonærene, uten å redusere for mye oppside, rapporterer TDN Direkt.

Dankse Bank mener også at BW Energy, tross solid balanse, handles til stor rabatt mot sammenlignbare selskaper.