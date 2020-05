RBC nedgraderer Equinor - peker på eksponeringen i gass

RBC Capital Markets nedgraderer Equinor til "sector perform" fra "outperform" og peker på energiselskapets eksponering mot det europeiske gassmarkedet, ifølge Reuters, melder TDN Direkt.

Meglerhuset mener Equinor vil kvitte seg med markedsandeler i gassmarkedet i Europa inneværende år og at det vil medføre lavere volum og høyere kostnader.

"Mens stigende oljepriser er positivt for Equinor tror vi markedet overser omfanget av svekkelsen i det europeiske gassmarkedet", skriver meglerhuset.

Det legger også til at det er klar divergens i utsiktene for olje og gass, der oljeprisen bedres og at de europeiske gassprisene vil synke.