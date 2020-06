Venter historisk investeringsfall i energisektoren

Investeringer i energisektoren vil bli redusert med rundt 400 milliarder dollar i år, tror Det internasjonale energibyrået (IEA). Det kommer frem i en rapporten World Energy Investment 2020 som ble offentliggjort onsdag, skriver TDN Direkt.

Reduksjonen vil ramme alle sektorene innen energi, inkludert olje og gass samt fornybar energi.

Forventet vekst

Et investeringsfall på 400 milliarder dollar vil være det største årlige fallet noensinne, og det gjør at IEA advarer mot at verden kan bli mer avhengig av billigere og mindre miljøvennlig drivstoff. Noe de frykter vil undergrave de globale klimamålene, ifølge TDN Direkt.

Før året forvente IEA at energiinvesteringene ville øke med 2 prosent, noe som ville ha vært den største investeringsveksten på seks år. Men nå er bildet blitt ganske annerledes, og nå forventes det snarere at investeringene vil falle med 20 prosent sammenlignet med 2019 – ned fra 1,9 billioner dollar til 1,5 billioner.

Videre i rapporten skriver IEA at de forventer at investeringer i kull vil falle 15 prosent, mens investeringer i fornybar energi, i nett og lagring vil bli redusert med 10 prosent.