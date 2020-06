Pareto mener Nel-potensialet er urettferdig høyt verdsatt

Nel var lenge markant opp på Oslo Børs også onsdag etter gårsdagens melding om et dansk samarbeid som skal bygge en av verdens største hydrogenfabrikker.

Aksjen var oppe i 15,33 kroner (syv prosent opp) på det høyeste, men har falt tilbake med børsen i ettermiddag og sto like før stengetid i 14,52 kroner – tilsvarende en oppgang på 1,4 prosent.

Nel-sjef: Ingen kontakt

– Aksjen stiger som regel etter hver positive nyhet i hydrogenmarkedet, konstaterer en ikke overrasket Pareto Securities-analytiker Gard Aarvik overfor TDN Direkt.

Toppsjef Jon André Løkke i Nel understreker overfor Finansavisen at det danske konsortiet ennå ikke har ikke tatt kontakt.

– Vi er involvert med noen av partene i dette konsortiet i andre prosjekter, men vi har ikke vært med på diskusjonene i dette konkrete initiativet, sier han.

– Urettferdig høyt verdsatt

Aarvik i Pareto legger ikke skjul på at han synes Nel er overpriset.

– Prosjektet i Danmark er så klart godt nytt og et steg i riktig retning for en renere verden, og flere lignende prosjekter vil komme i tiden fremover. Vi mener derimot at Nels fremtidige inntjeningspotensial verdsettes langt over hva vi anser som fair, og ikke hensyntar risiko knyttet til konkurranse, teknologi, timing eller hydrogenmarkedet, sier han til TDN Direkt.