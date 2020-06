Pareto ser markant nedside i Scatec Solar

Pareto Securities starter analysedekning på Scatec Solar og konklusjonen fra meglerhuset er en salgsanbefaling og nærmere 30 prosent nedgang i kursmålet.

Det nye kursmålet er satt til 120 kroner pr aksje, ifølge en analyse. Aksjen handles i skrivende stund til 162,80 kroner på Oslo Børs.

Meglerhuset skriver at Scatec Solar «har en foretrukket posisjon i det raskt voksende solenergimarkedet, men når prisingen av aksjen er mer enn det dobbelte av verdien av solparkene selskapet har kontrakt på vurderer meglerhuset at prisingen er for utfordrende å forsvare».

Pareto Securities argumenterer for at aksjekursen gjenspeiler at Scatec vil levere sine vekstmål for 2021 og utover.

Disse vekstmålene innebærer en tredobling av den historiske toppveksten uten å redusere lønnsomheten i et marked preget av stadig sterkere konkurranse. Dette vurderer meglerhuset som lite sannsynlig, ifølge TDN Direkt.

«Scatec Solar har vurdert det som fordelaktig å hente kapital til dagens kurs, noe som er en god grunn til å ta gevinst i et godt, men for høyt priset selskap», heter det i analysen.

Aksjen er opp 31,1 prosent hittil i år og handles i dag til 162,80 kroner. Andre sammenlignbare fornybare aktører er bare opp 9 prosent, ifølge Pareto.