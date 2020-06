Restrukturering ga godt resultat

PetroNor leverte inntekts- og resultatvekst i årets første kvartal i et utfordrende 1. kvartal, melder selskapet i kvartalsrapporten fredag.

Selskapet har blant annet restrukturert toppledelsen, gjennomført kostnadsreduksjoner og fokuserer på utvidelse og økt aktivitet i Vest-Afrika.

"Dette første kvartalet i 2020 har vært en spesielt utfordrende periode for sektoren og verdensmarkedene, men vi blir oppmuntret av indikasjonen på at vi er gjennom det verste, og at aktiviteten generelt og innen vår bransje begynner å vende tilbake til en eller annen form for normalitet", skriver Knut Søvold, adm. direktør i PetroNor i kvartalsrapporten.

"Vi tror på de langsiktige grunnleggende faktorene for etterspørsel etter olje og gass over det afrikanske kontinentet og forblir positiv på lang sikt i vår virksomhet og sektor som helhet", står det videre.

"Oppsummert har det vært en utfordrende start på året, men selskapet har en sunn balanse, er økonomisk robust og vi har en veldefinert strategi som godt kan fremskynde selskapets vekst som et resultat av mulighetene som blir tilgjengelig for oss", avslutter Søvold.