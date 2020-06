Heimdal-ulykken: Equinor kunne ha unngått alvorlig skade

En 22 år gammel mann fra Bømlo var på tur nummer to som automatiker, mens kvinnen, en 19 år gammel mekanikerlærling fra Vinje, var på sin tredje tur. Da gassflasken eksploderte på Heimdal-plattformen i november ble 22-åringen svært alvorlig skadd, med kritisk blødning fra begge bein, og også 19-åringen fikk alvorlige skader, skriver Aftenbladet/E24.

Takket være rask førstehjelp og videre behandling overlevde 22-åringen fram til han kom til Haukeland universitetssjukehus.

Ifølge den siste rapporten fra Petroleumstilsynet torsdag har granskingen avdekket alvorlige brudd på regelverket, og tilsynet har nå varslet Equinor om pålegg. Blant annet var trykket i nitrogenflasken altfor lavt, noe en rutinesjekk alt hadde vist, uten at det var tatt tilstrekkelig tak i.

Mens den interne rapporten til Equinor og rapporten fra Ptil etter den sjokkerende ulykken 28. november er klare, er politiets etterforskning ennå ikke ferdig. De to rapportene er utgitt før de tekniske undersøkelsene av gassflaska og pumpa som ble brukt til å øke trykket, er klare.

Ifølge E24 avdekket Equinors egen gransking også manglende oppfølging av alvorlig feil ved utstyr. Dessuten var samme pumpe var involvert i en ulykke i februar 2017 også. Equinor-rapporten konkluderer med at de to unge ansatte kunne mistet livet.

Heimdal er et gassfelt vest for Sveio i Hordaland i den nordlige delen av Nordsjøen. Det ligger nord for Johan Sverdrup og sør for Oseberg, nær grensen mot britisk sokkel.

